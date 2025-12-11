Detran-PR inicia adaptação para novo modelo de formação de condutores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) iniciou os procedimentos para adaptar seus sistemas ao novo processo de formação de condutores, estabelecido pela Resolução n° 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito. A mudança, publicada no Diário Oficial da União, elimina a exigência de autoescola para realizar a prova de direção.

Uma Nota Técnica será publicada pelo Detran-PR para orientar a transição no estado, estabelecendo um período de adaptação de 180 dias. Durante esse tempo, o órgão trabalhará na adequação técnica e implementação segura das novas políticas, em conformidade com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e o Conselho Estadual de Trânsito do Paraná (Cetran-PR).

A nova regra inclui curso teórico gratuito e digital, além da flexibilização de aulas práticas. Os candidatos poderão iniciar o processo pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT). O Detran-PR ressalta que serão necessárias adaptações nos sistemas informatizados, fluxos internos e estrutura pedagógica para a plena aplicação do novo modelo.

Viviane da Paz, diretora de Operações do Detran-PR, explica que o prazo é essencial para ajustar os sistemas e integrá-los ao Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). Isso inclui processos de requerimentos, coleta biométrica, exames teóricos e práticos, e emissão de documentos.

O diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, afirma que as mudanças visam ampliar o acesso à formação de condutores, reduzir custos e diminuir filas. Ele destaca que a implementação exige planejamento cuidadoso para garantir o cumprimento rigoroso da nova regulamentação.

O Detran-PR aguarda orientações da Senatran sobre os processos de habilitação iniciados antes da publicação da resolução, buscando garantir segurança jurídica e padronização. A transição também considerará futuras definições do órgão executivo de trânsito da União sobre aspectos como periodicidade de exames e critérios para renovação automática da CNH.