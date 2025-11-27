Detonação de rochas na PR-445 causará interdição temporária nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizará uma nova detonação de rochas na PR-445 nesta sexta-feira (28), como parte da obra de duplicação entre Lerroville e Irerê, distritos de Londrina, na região Norte. O tráfego de veículos será interditado do km 32,5 ao km 33,5 da rodovia, entre 13h30 e 14h30, com bloqueio total previsto para durar de 20 a 30 minutos após o acionamento dos explosivos.

Os usuários da rodovia devem evitar aglomerações, programando-se para evitar congestionamentos durante a interdição. É fundamental seguir a sinalização provisória disponível no trecho, dirigindo com cautela e atenção redobrada para garantir a segurança de todos. Vale ressaltar que condições climáticas adversas podem afetar a operação.

A obra de duplicação da PR-445 abrange 23,8 quilômetros, com um investimento de R$ 470 milhões. O projeto inclui a construção de oito novas pontes, viadutos nos acessos a Guaravera (PR-538) e Taquaruna (PR-532), retornos, correções de traçado e restauração da pista existente.

Os serviços tiveram início em outubro, com a instalação do canteiro de obras e limpeza da camada vegetal nos espaços ao lado da pista existente, onde será implantada a nova pista. A duplicação visa melhorar a infraestrutura viária da região, proporcionando mais segurança e fluidez ao tráfego.