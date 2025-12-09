Detentos de Foz do Iguaçu concluem estudos e cursos profissionalizantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) realizou nesta segunda-feira (8) a formatura de 346 pessoas privadas de liberdade das Unidades de Progressão de Foz do Iguaçu. Os formandos concluíram etapas dos Ensino Fundamental e Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de cursos de qualificação profissional.

A iniciativa é resultado da parceria entre a PPPR, instituições de ensino e equipes pedagógicas das unidades, permitindo o acesso à educação e à formação profissional na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu – Unidade de Progressão (PFF-UP) e na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu III – Unidade de Progressão (PEF III-UP).

Na PFF-UP, 13 mulheres foram certificadas pelo Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (Ceebja) Helena Kolody em diferentes níveis de ensino. Outras 161 formandas concluíram cursos profissionalizantes em áreas como confeitaria, beleza e costura industrial.

Na PEF III-UP, 61 apenados receberam certificados do Ceebja em diferentes fases do ensino. Além disso, 111 custodiados finalizaram cursos profissionalizantes em auxiliar de manutenção predial, informática e costura industrial. Outros 710 internos participam de cursos de Teologia e outras formações.

A juíza de direito da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu, Juliana Arantes Zanin Vieira, enfatizou a importância da educação como motor de transformação da vida após a saída do sistema prisional.

A cerimônia, realizada nas dependências da PFF-UP, contou com a presença de representantes do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Conselho da Comunidade e instituições parceiras, reforçando o caráter interinstitucional da ação.