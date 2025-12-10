Detentos de Foz do Iguaçu concluem estudos e cursos profissionalizantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) realizou a formatura de 346 pessoas privadas de liberdade das Unidades de Progressão de Foz do Iguaçu. Os formandos concluíram etapas do Ensino Fundamental e Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de cursos de qualificação profissional.

A iniciativa é resultado da parceria entre a PPPR, instituições de ensino e equipes pedagógicas das unidades. Na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu (PFF-UP), 13 mulheres foram certificadas pelo Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (Ceebja) e 161 concluíram cursos profissionalizantes. Na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu III (PEF III-UP), 61 apenados receberam certificados do Ceebja e 111 finalizaram cursos profissionalizantes.

A juíza de direito da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu, Juliana Arantes Zanin Vieira, enfatizou a importância da educação como motor de transformação após a saída do sistema prisional. O diretor do Ceebja, Rafael Estefano Busato, parabenizou os concluintes, destacando o esforço e a superação diária dos estudantes.

A cerimônia, realizada na PFF-UP, contou com a presença de representantes do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Conselho da Comunidade, profissionais das instituições de ensino parceiras e servidores da regional administrativa de Foz do Iguaçu, reforçando o caráter interinstitucional da ação.