Desconto na conta de água da Sanepar começa a valer em outubro

​A partir desta quinta-feira (1º), a cobrança da água e do esgoto chega mais leve para os paranaenses. A Sanepar começa a aplicar automaticamente o desconto de 25% na tarifa mínima de consumo, sem que o morador precise pedir ou fazer qualquer cadastro.

​A redução vale para os primeiros 5 metros cúbicos consumidos no mês, fazendo a taxa básica cair de R$ 99,16 para R$ 74,37. O descontado será aplicado automaticamente no momento em que o cliente realizar o pagamento.

Quem gastar acima do limite mínimo continua pagando o excedente pela tabela normal. O abate no valor vai aparecer indicado no próprio boleto, no campo de informações adicionais.

​Junto com o abatimento no bolso, o boleto mensal ganha cara nova. A promessa é de uma fatura mais limpa, com leitura facilitada para o consumidor acompanhar o histórico de consumo, as taxas e as opções de pagamento, como o código do Pix e as chaves para débito automático.

O modelo atualizado também adéqua o documento ao formato exigido pela Reforma Tributária. Uma das principais mudanças está no topo da nova conta, onde o cliente passa a visualizar em destaque o número da sua matrícula, o valor a ser pago e a data do vencimento.