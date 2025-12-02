DER/PR publica edital para restauração e ampliação da PRC-272 no Vale do Ivaí

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta segunda-feira (1º) o edital para obra de restauração e ampliação da PRC-272 entre Mauá da Serra e Lidianópolis, no Vale do Ivaí. O trecho de 54,81 km será restaurado em concreto, utilizando a técnica whitetopping, e receberá acostamentos em ambos os lados.

A obra prevê a implantação de 31,70 km de faixas adicionais em subidas e curvas, além de três viadutos: um em Faxinal, um em Cruzmaltina e outro no entroncamento com a PR-453. Também estão previstas novas rotatórias, sinalização, dispositivos de segurança e iluminação.

O edital utiliza o regime de contratação integrada, incluindo a elaboração dos projetos básico e executivo em 10 meses, seguida pela execução da obra em 24 meses. A sessão de disputa está marcada para 13 de março no portal de compras do governo federal.

As faixas de tráfego terão 3,60 metros de largura, e os acostamentos 2,50 metros. Durante a etapa de projeto, serão estudadas soluções para ampliar a capacidade de tráfego, incluindo correções de traçado, adequação de interseções existentes e implantação de vias marginais.