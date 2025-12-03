DER/PR libera acesso da Avenida Maria Bubiak à BR-469 em Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberará nesta quarta-feira (03) à tarde o acesso da Avenida Maria Bubiak à BR-469, em Foz do Iguaçu, região Oeste do estado. O local estava interditado para permitir o avanço das obras de duplicação da rodovia federal. A reabertura facilitará o tráfego de veículos afetados pelas obras de duplicação da BR-469 e implantação da Rodovia Perimetral Leste.

Os motoristas devem trafegar com cautela pelo trecho, respeitando a sinalização provisória para garantir a segurança de todos os usuários da via. A liberação do acesso é uma medida importante para melhorar o fluxo de veículos na região, que enfrenta alterações devido às obras em andamento.

A duplicação da BR-469 abrange 8,7 quilômetros, desde o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até o trevo de acesso à Argentina. O projeto inclui a construção de quatro viadutos em pontos estratégicos, como o acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá.

Paralelamente, a obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu prevê a pavimentação de 14,7 quilômetros de rodovia nova, conectando a BR-277 à nova Ponte da Integração Brasil-Paraguai. O projeto também contempla a construção de duas aduanas e seis viadutos, visando melhorar a infraestrutura viária da região.