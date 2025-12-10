DER/PR homologa licitação para pavimentar 10 km da PR-436 em Ibaiti

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou a licitação para pavimentar 10 quilômetros da PR-436 em Ibaiti, no Norte Pioneiro. O Consórcio Ibaiti PR 436, formado por três empresas, será responsável pela obra com investimento de R$ 37.123.919,55.

A pavimentação começará no entroncamento com a BR-153 e seguirá até o distrito de Vila Guay. O trecho receberá pavimentação asfáltica com polímero, base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco. A pista terá duas faixas de 3,5 metros de largura e acostamentos de 1,5 m em ambos os lados, exceto no perímetro urbano de Vila Guay, onde serão construídos passeios para pedestres.

No entroncamento com a PR-963 (acesso para Campinho), serão implantadas faixas de aceleração e desaceleração, além de uma faixa de espera para conversão à esquerda. O projeto também inclui novo sistema de drenagem, sinalização, dispositivos de segurança viária e paisagismo.

O edital utiliza o regime de contratação integrada, que prevê a elaboração dos projetos básico e executivo, seguida pela execução da obra em um mesmo contrato. O prazo total é de 720 dias, sendo 10 meses para os projetos e 14 meses para as obras, contados a partir da emissão da ordem de serviço.