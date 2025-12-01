DER/PR conclui novo trevo rodoviário entre Porto Rico e São Pedro do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) finalizou a construção de um novo trevo rodoviário no entroncamento da PR-478 e PR-576, na divisa entre Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do estado. A obra, que custou R$ 2.059.434,36, substituiu as antigas pistas por uma rotatória fechada, visando aumentar a segurança e o conforto dos usuários.

A nova estrutura permite a realização de todos os movimentos necessários, incluindo retornos, de forma mais segura. Além da pavimentação da rotatória, foram implementados um novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical atualizada, e dispositivos de segurança viária como tachas refletivas e defensas metálicas.

Durante a execução do projeto, o tráfego foi desviado por uma rota provisória próxima ao local, minimizando transtornos aos motoristas. A obra foi concluída dentro do prazo previsto e já está beneficiando moradores locais e turistas que visitam as praias de água doce da Costa Noroeste do Paraná, região que atrai milhares de visitantes anualmente durante a temporada de verão.

A melhoria na infraestrutura rodoviária visa prevenir acidentes que anteriormente ocorriam no local, oferecendo uma solução mais eficiente para o fluxo de veículos neste importante entroncamento regional.