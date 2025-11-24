DER/PR avança na licitação para pavimentar PR-160 entre Imbaú e Reserva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou a sessão de disputa da licitação para concluir a pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva, nos Campos Gerais. A empresa Vale das Pedras Construção de Rodovias Ltda. apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 163.700.000,00. Atualmente, a comissão de contratação do DER/PR analisa a documentação e planilha de preços enviadas pela empresa.

A obra abrange 28,36 quilômetros de extensão, iniciando em Imbaú e seguindo até Reserva. O projeto inclui pavimentação asfáltica da pista, implantação de 12,82 quilômetros de faixas adicionais, acessos a estradas rurais e propriedades, e interseções em nível ao longo do trecho. Também será concluída a nova ponte sobre o Rio São Pedro em Reserva.

O plano prevê a construção do Contorno de Imbaú, desviando a rodovia da área mais urbanizada e conectando-a com um segmento já pavimentado da PR-160, sob um viaduto na BR-376. Neste ponto, serão implantadas duas rotatórias e acessos para organizar o tráfego entre as rodovias. Além disso, o Contorno de José Lacerda, distrito de Reserva, será uma variante da PR-160.

O projeto também inclui a implantação de novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, passa-fauna, plantio de grama e construção de abrigos para parada de ônibus. Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, o prazo de execução previsto é de 450 dias (15 meses).