DER/PR assina contrato para duplicar 12,81 km da PR-412 em Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) assinou contrato para duplicar 12,81 quilômetros da PR-412, de Guaratuba até a divisa com Santa Catarina. O investimento previsto é de R$ 254,5 milhões. A obra será realizada no regime de contratação integrada, que inclui a elaboração dos projetos básico e executivo antes do início dos serviços no trecho.

Com a emissão da Ordem de Serviço, iniciam-se os estudos e levantamentos dos projetos, com prazo de 12 meses para elaboração. Após a aprovação pelo DER/PR, a duplicação será autorizada, com prazo de execução de 18 meses.

O trecho contemplado vai do km zero da PR-412, na divisa estadual, até a interseção de acesso ao Balneário Coroados, que será substituída por um novo viaduto. A pista existente será alargada para 3,6 metros, com acostamentos de 2,5 metros. A nova pista terá as mesmas dimensões, separadas por um canteiro central de 2,2 metros.

O projeto inclui a readequação da interseção com a PR-808, construção de novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual e implantação de ciclovia até o perímetro urbano de Guaratuba. A atual ponte sobre o Rio da Praia será substituída por uma galeria tripla de concreto. Estão previstos ainda três novos retornos em nível, novo sistema de drenagem, sinalização e dispositivos de segurança viária.

A obra não terá impacto na rodovia durante a próxima temporada do Verão Maior Paraná, pois os trabalhos iniciais se concentrarão na elaboração dos projetos. O prazo mais longo para esta etapa se justifica pela complexidade do trecho, que apresenta solos moles e nível de água próximo ao terreno natural.