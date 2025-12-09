DER/PR assina contrato para duplicar 12,81 km da PR-412 em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) assinou contrato para duplicar 12,81 quilômetros da PR-412, de Guaratuba até a divisa com Santa Catarina. O investimento previsto é de R$ 254,5 milhões. A obra foi licitada no regime de contratação integrada, que inclui a elaboração dos projetos básico e executivo antes do início dos serviços.

Com a emissão da Ordem de Serviço, começam os estudos e levantamentos dos projetos, com prazo de 12 meses para elaboração. Após a aprovação pelo DER/PR, será autorizado o início da duplicação, prevista para durar 18 meses.

O trecho contemplado vai do km zero da PR-412, na divisa estadual, até a interseção de acesso ao Balneário Coroados. A pista existente será alargada para 3,6 metros, com acostamentos de 2,5 metros. A nova pista terá as mesmas dimensões, separada por um canteiro central de 2,2 metros.

O projeto inclui a readequação da interseção com a PR-808, construção de novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual e implantação de ciclovia até o perímetro urbano de Guaratuba. A ponte sobre o Rio da Praia será substituída por uma galeria tripla de concreto. Estão previstos ainda três novos retornos em nível, novo sistema de drenagem e sinalização.

A obra não terá impacto na rodovia durante a próxima temporada de verão, pois os trabalhos iniciais se concentrarão na elaboração dos projetos. O prazo mais longo para esta etapa se deve às complexidades do trecho, que apresenta solos moles e nível de água próximo ao terreno natural.