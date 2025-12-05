DER/PR abre propostas para anteprojeto de duplicação em Rolândia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta quinta-feira (04) os envelopes com propostas para a elaboração do anteprojeto de engenharia da duplicação do Contorno Norte de Rolândia, na região Norte do estado. Cinco empresas apresentaram propostas técnicas e de preço, com valores entre R$ 784.042,44 e R$ 1.363.001,51.

As propostas serão analisadas pela comissão de contratação do DER/PR, que atribuirá pontuações de acordo com os critérios do edital. Sete empresas foram desclassificadas por não apresentarem proposta técnica ou por excederem o orçamento máximo estimado.

O anteprojeto abrangerá 4,97 quilômetros do contorno, parte da PR-323, e 3,30 quilômetros da PR-170, além da adequação do acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida. Além da duplicação da pista, o estudo incluirá a implantação de acostamentos, vias marginais e correção de curvas.

O projeto prevê cinco interseções em desnível, sendo quatro no contorno e uma na PR-170. Outras interseções serão readequadas em nível. Também estão planejados passeios para pedestres, iluminação rodoviária, passarelas, abrigos para parada de ônibus e melhorias ambientais.

No acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida, via Estrada Bartira, serão estudadas soluções para garantir um acesso seguro entre a PR-170 e a via municipal, aproximadamente 4 km antes do início da duplicação.