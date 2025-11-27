Infraestrutura e Logística

DER/PR abre licitação para projeto de restauração da PR-542 em Colorado

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
27/11/25 15h08
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) lançou um edital para contratar a elaboração do projeto de restauração e ampliação de um trecho da PR-542 em Colorado, região Noroeste do estado. O segmento contemplado tem 2,4 quilômetros de extensão, localizado entre o km 35+700 e o km 38+100, no acesso para o distrito de Alto Alegre.

O investimento estimado para o projeto é de R$ 503.074,41. A licitação prevê que as empresas interessadas apresentem propostas técnicas e de preços simultaneamente. A sessão de abertura das propostas está marcada para o dia 28 de janeiro, através do portal de compras do governo federal.

O projeto executivo de engenharia, com prazo de elaboração de seis meses, deve incluir a implantação de acostamentos em todo o trecho e terceiras faixas em ambos os sentidos de tráfego nos segmentos com aclives. Além disso, estão previstos a readequação de pontos críticos, implantação de sistema de drenagem, restauração total do pavimento existente, nova sinalização horizontal, ajustes na sinalização vertical e dispositivos de segurança viária.

Colorado é conhecida como um polo sucroalcooleiro, abrigando uma das maiores usinas do setor. A melhoria na rodovia visa atender a uma demanda do município e da indústria local, buscando aumentar a segurança no deslocamento de moradores e no transporte de produtos como cana, açúcar e etanol.

