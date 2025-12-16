Infraestrutura e Logística

DER inicia obra emergencial na PR-323 em Umuarama após erosão no talude

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou nesta segunda-feira (15) uma obra de recuperação emergencial na PR-323, no km 298+560 em Umuarama, região Noroeste do estado. A intervenção se faz necessária devido a uma erosão no talude da rodovia, causada pelo excesso de chuvas e danos no sistema de drenagem de águas pluviais.

Os trabalhos começam com a remoção de solo mole e aplicação de material rochoso no talude para garantir sua estabilidade. O projeto inclui ainda retaludamento, reconstrução do sistema de drenagem, recuperação do pavimento e plantio de vegetação para conter futuras erosões.

A previsão inicial é que a obra seja concluída em até dois meses, porém esse prazo pode ser estendido dependendo das condições climáticas. O investimento total é de R$ 357.431,66, com contratação realizada por dispensa de licitação devido ao caráter emergencial da situação.

Durante a execução dos serviços, uma das faixas de tráfego no sentido Maringá-Guaíra está interditada. O trecho é duplicado e o fluxo de veículos segue normal no sentido oposto. O DER/PR instalou sinalização provisória no local e recomenda atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela região.

