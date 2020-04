Muitos caminhoneiros têm reclamado do fechamento de alguns restaurantes e comércios ao longo das rodovias do Paraná. Para ajudar a orientar nossos guerreiros das estradas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) disponibilizou uma listagem de estabelecimentos comerciais em funcionamento nas nossas estradas.

São postos de combustíveis, restaurantes e borracharias que atendem caminhoneiros e condutores que, mesmo neste período de pandemia, seguem viagem pelos corredores de transporte de carga que cruzam o Estado. As listas incluem o quilômetro em que o estabelecimento está localizado, sentido da pista, horários de funcionamento e telefones de contato.

Interessados podem consultar informações tanto sobre as rodovias estaduais e federais sob concessão, de acordo com a empresa responsável, quanto sobre as rodovias administradas pelo DER/PR, por região.

>> As informações estão disponíveis no site do DER, que você consulta clicando aqui.

Garantia

“Não teremos desabastecimento no Paraná. O governo está trabalhando em parceria com o setor privado e com as prefeituras para garantir o apoio necessário aos profissionais caminhoneiros para realizarem seu trabalho”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, para tranquilizar as pessoas que estão preocupadas com um eventual desabastecimento.

“Estamos monitorando o funcionamento destes estabelecimentos à beira das estradas e informando por meio do portal do DER. Vamos garantir que os mercados continuem recebendo seus produtos, que as farmácias e hospitais continuem recebendo medicamentos e equipamentos, graças aos caminhoneiros, tudo com muita segurança, com muita tranquilidade”, acrescentou.

Prevenção

Medidas de prevenção à transmissão do coronavírus estão sendo tomadas pelas concessionárias de rodovias e também na travessia de ferry-boat de Guaratuba. Todos os postos de serviço e praças de pedágio passam por higienização e desinfecção e devem disponibilizar álcool gel 70% para os funcionários, além de seguir outras orientações de saúde pública.