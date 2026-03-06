Depois de Santa Catarina, iniciativa no Paraná quer proibir cotas em universidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) recebeu dois projetos de lei que querem proibir o ingresso em universidades estaduais por meio de cotas. Por serem complementares, as propostas foram anexadas e serão analisadas em conjunto na comissão.

De autoria dos deputados Ricardo Arruda (PL), Delegado Tito Barichello (União Brasil) e Gilson de Souza (PL), o projeto de lei 679/2024 se apoia em duas questões:

a reserva de vagas por cotas raciais e socioeconômicas em especialização em residência médica;

a proibição de ingresso nas universidades estaduais de candidatos transexuais, intersexuais e não binários.

Segundo os deputados, a proposta quer “preservar a qualidade e a equidade nas seleções, sem discriminação de qualquer natureza”, sob a justificativa de que o ingresso nas universidades “deve ser garantido com base em mérito acadêmico, ou seja, na capacidade intelectual e no desempenho do candidato ao longo de sua trajetória educacional.”

A proposta mais recente (PL 251/2025), apresentada por Delegado Tito Barichello e Gilson de Souza, veda cotas ou reservas de vagas baseadas na identidade de gênero nas universidades públicas estaduais. Ela se destina especificamente a candidatos que se autodeclararem transexuais, travestis, intersexuais ou não binários.

Segundo este projeto de lei, as eventuais alterações nos modos de ingresso se destinariam às seguintes universidades:

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

Os parlamentares defendem que as cotas introduzem um “critério subjetivo e autodeclaratório em processos que deveriam pautar-se em princípios de mérito, objetividade e impessoalidade”. Para eles, o projeto combateria “todas as formas de discriminação” e ampliaria o “acesso em igualdade de condições, sem criar distinções que, na prática, podem gerar novos desequilíbrios.”

Retrocesso: entidades de ensino e de professores criticam proposta

Com o avanço dessas iniciativas na Alep, entidades de representação de professores e das instituições de ensino do Paraná criticaram os projetos, defendendo que a extinção das cotas são um retrocesso a políticas que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade, reduzindo a desigualdade.

A Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp) afirmou que as cotas “contribuem para diminuir desigualdades” e que “devem ser mantidas e defendidas por todos nós que acreditamos num futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros.”

Por sua vez, a APP-Sindicato disse que os projetos representam “não apenas um grave retrocesso social e educacional, mas também uma investida sem fundamentos, que busca barrar uma política de justiça social destinada à correção de distorções produzidas por séculos de exclusão.”

Paraná segue o caminho de Santa Catarina

No fim de janeiro, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), sancionou um projeto de lei semelhante aos apresentados no Paraná, proibindo cotas raciais nas universidades públicas estaduais e nas universidades privadas que recebem recursos do estado.

Dias depois, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) suspendeu a eficácia da lei após uma ação do PSOL. Segundo a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, que assinou a decisão, afirmou que a lei “interfere diretamente no funcionamento das instituições universitárias e na atuação administrativa de seus gestores”. Ela destacou que a norma se baseia em premissas constitucionais já superadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 20 de fevereiro, a Defensoria Pública da União (DPU) enviou uma petição ao STF pedindo a suspensão da lei. A DPU pediu uma liminar para garantir as cotas devido aos processos seletivos em andamento em algumas universidades estaduais de Santa Catarina.