Delegado no Paraná aproveita carro de delegacia para dar rolê

Viatura particular?

Um delegado que atua em Iretama, no Centro Oeste do Paraná, foi denunciado por usar uma viatura policial para fins particulares. Conforme apurado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), o delegado usou a viatura indevidamente durante 22 meses (2 anos), inclusive em fins de semana e feriados.

Além de sair com o carro para situações pessoais, o agente público também abastecia o veículo com recursos públicos, pois utilizava o cartão corporativo. As ações aconteceram entre 26 de maio de 2021 e 22 de março de 2023. Nesse período o denunciado usou perto de 1,3 mil litros de diesel, bancados pelo cartão corporativo.

A denúncia já foi recebida pelo Judiciário e vai tramitar na Vara Criminal de Iretama. Na denúncia a Promotoria destacou a gravidade da conduta, afirmando que “o que se tem aqui é um delegado de polícia que transformou uma viatura em seu veículo particular por quase dois anos. Não satisfeito, utilizou recursos públicos, via cartão corporativo da Polícia Civil do Paraná, para abastecer essa viatura durante todo esse período – se apropriando de mais de mil litros de combustível.”

O MPPR acusa o investigado de desvio e apropriação. Uma eventual condenação, além de sanções como reclusão e pagamento de multa, pode fazer com que o delegado perca o cargo de função pública.