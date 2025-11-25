Defesa Civil envia ajuda a Ponta Grossa após tempestade de granizo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná enviou na noite de segunda-feira (24) um caminhão com suprimentos de emergência para Ponta Grossa, nos Campos Gerais, após a cidade ser atingida por uma intensa tempestade de granizo no fim da tarde. A Coordenadoria da Defesa Civil disponibilizou oito paletes contendo 27 rolos de lona 4×100 e 300 kits dormitório, que incluem lençol, travesseiro, cobertor e fronha.

A distribuição dos itens será realizada em três pontos estratégicos: o Corpo de Bombeiros do Centro, o Corpo de Bombeiros do bairro Uvaranas e o Ginásio de Esportes do Santa Mônica. Para esta terça-feira (25), está previsto o envio adicional de 2.600 telhas e 300 colchões para auxiliar os moradores afetados.

A tempestade causou danos significativos em diversos bairros, incluindo Uvaranas, Cará-Cará, Olarias, Oficinas, Boa Vista, 31 de Março, Vila Princesa, Vila Marina e Jardim Carvalho. As pedras de gelo, com aproximadamente 3 cm de diâmetro, provocaram destelhamentos em residências e estabelecimentos, além de pontos isolados de alagamento.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as imagens de radar registraram a tempestade por volta das 17h, atravessando a área urbana de Ponta Grossa de Sul para Norte, em direção a Carambeí. O mapeamento completo dos estragos está sendo realizado em parceria com a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros, ainda sem estimativas oficiais de desabrigados ou desalojados.

Vale ressaltar que no domingo anterior, chuvas de granizo também foram registradas em outras cidades paranaenses, como Guarapuava, Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul, indicando um padrão climático que tem afetado diversas regiões do estado.