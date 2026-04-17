De volta ao pátio: Pais são chamados a reviver o ambiente escolar em ação no Paraná

Aquele cheiro de livro novo, o som do sinal e o movimento dos corredores. Para muitos pais e responsáveis paranaenses, o ambiente escolar faz parte de uma memória afetiva distante. Agora, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) quer que essas famílias não apenas lembrem, mas ocupem novamente esse espaço. Entre os dias 22 e 24 de abril, uma mobilização inédita acontecerá simultaneamente em mais de 2 mil escolas da rede estadual.

A iniciativa busca transformar a escola em um ponto de encontro geracional, incentivando os adultos a participarem ativamente da trajetória educacional dos estudantes.

O resgate da presença

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) 2024, divulgada pelo IBGE em março de 2026, revelam um cenário que pede urgência:

26,1% dos estudantes (13 a 17 anos) sentem falta de incentivo familiar.

dos estudantes (13 a 17 anos) sentem falta de incentivo familiar. Apenas 41,8% contam com acompanhamento dos pais nas tarefas de casa.

O objetivo do Governo do Estado é reverter esses números através do afeto e da proximidade. “Em 2026, o grande tema da Secretaria de Educação é a participação da família nas escolas”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.

Murais de incentivo: Onde o carinho ganha forma

Uma das ações mais nostálgicas da programação é a criação de murais de incentivo. Lembra daqueles cartazes que decoravam as paredes na sua época? Eles estão de volta, mas desta vez com mensagens assinadas pelos pais.

“Ao passar pelos murais, os estudantes se depararão com palavras direcionadas a eles, reconhecendo o apoio da família de forma concreta. Esse contato fortalece a autoestima e o sentimento de pertencimento”, destaca Miranda.

Além dos bilhetes, recados e desenhos, a programação inclui:

Acolhimento e Integração: Atividades que respeitam a realidade de cada comunidade escolar.

Atividades que respeitam a realidade de cada comunidade escolar. Dinâmicas Coletivas: Espaços de escuta para alinhar expectativas entre pais e pedagogos.

Espaços de escuta para alinhar expectativas entre pais e pedagogos. Café com o Diretor: Encontros diretos com a gestão para construir soluções conjuntas.

Um pilar para o futuro

Para o diretor de Educação da Seed-PR, Anderfábio Oliveira dos Santos, essa união é o que garante uma educação mais acolhedora. A ideia é que o interesse pela rotina — o simples “como foi seu dia?” ou “o que você aprendeu hoje?” — faça a diferença na trajetória dos jovens.

A campanha reforça que a presença da família não é apenas uma visita pontual, mas uma estratégia essencial para o sucesso escolar e o bem-estar emocional dos alunos paranaenses.

Serviço:

O quê: Mobilização Família na Escola.

Mobilização Família na Escola. Quando: 22 a 24 de abril de 2026.

22 a 24 de abril de 2026. Onde: Em todas as mais de 2 mil escolas da rede estadual do Paraná.