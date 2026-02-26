De olho no próximo feriadão? 4 dicas para manter seu carro revisado e evitar imprevistos

Mesmo com o fim do Carnaval, 2026 ainda reserva boas oportunidades para quem quer planejar uma pausa na rotina. Ao longo do ano, o calendário terá pelo menos oito feriados prolongados, como Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Consciência Negra e Natal, datas que favorecem viagens curtas e momentos em família.

Nessas escapadas da rotina, os destinos nacionais continuam sendo a preferência dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada pela plataforma Airbnb em 2025 apontou que a maioria das reservas no país são para viagens de duas a seis noites, geralmente em acomodações com quatro ou mais quartos — perfil que atende famílias completas.

Mas antes de pegar a estrada para aproveitar o feriado, é fundamental garantir que o veículo esteja em boas condições. Um carro revisado evita imprevistos que podem transformar o descanso em dor de cabeça.

“As pessoas não têm o hábito de fazer a revisão de forma regular, a cada seis meses. Então, quando resolvem revisar, aparecem muitas necessidades de serviços acumulados”, explica Maurício Rocha, proprietário da Carplus, oficina mecânica especializada em Curitiba.

Ao contrário do senso comum, não é preciso fazer um check-up completo na véspera da viagem. Pequenas manutenções ao longo do ano são suficientes para manter o carro preparado para rodar com segurança e sem gastos extras inesperados.

Confira, abaixo, quatro dicas para manter o carro revisado durante o ano:

Troca de óleo

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Manter o óleo do motor em boas condições contribui não apenas para a durabilidade do veículo, mas também para a economia de combustível. A recomendação geral é realizar a troca a cada 7.500 a 10 mil quilômetros rodados ou a cada seis meses, o que ocorrer primeiro.

Mesmo quem roda pouco deve respeitar o prazo. “Com o tempo, o óleo perde a viscosidade e a capacidade de proteção, o que pode gerar desgaste prematuro do motor”, alerta o proprietário da oficina.

Quando a troca é feita em oficinas, normalmente, é colocado uma etiqueta para ajudar o motorista a acompanhar quando ele deve fazer a troca. Para evitar os esquecimentos, a dica é fixar um lembrete no celular ou em locais que fazem parte da rotina.

Pneus em boas condições

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Desgastes irregulares nos pneus podem indicar problemas de alinhamento, balanceamento ou até falhas na suspensão. “Se há desgaste maior na parte interna ou externa, é sinal de que algo não está funcionando corretamente”, explica o especialista.

Para evitar problemas a longo prazo, verificar periodicamente o estado dos pneus pode evitar gastos desprogramados. A calibragem também é essencial e deve ser feita, preferencialmente, uma vez por semana ou, no máximo, a cada 15 dias.

Pneus murchos comprometem a estabilidade e aumentam o consumo de combustível. “Com baixa calibragem, o carro pode puxar para um lado. No eixo traseiro, isso impacta diretamente na estabilidade”, reforça.

Nível de óleo e de água

Observar com frequência os níveis de água e do óleo do motor é uma medida simples que pode evitar prejuízos significativos. A queda repentina em qualquer um deles pode indicar vazamentos ou falhas de vedação.

“Depois de feita a revisão, com a colocação de aditivo e água desmineralizada, que é a recomendada, o nível não deve baixar. Se começar, há um problema”, explica Maurício. Nessas situações, em casos extremos, pode haver mistura de água com óleo, comprometendo a lubrificação e até provocando a fundição do motor.

No caso do óleo, além de acompanhar o nível, é importante fazer a medição corretamente. “Se chegou no posto e o frentista sugere para ver o nível do óleo, nesse momento, o óleo está todo espalhado pelo motor. Existe um determinado tempo para que o óleo desça. A melhor forma é com o motor frio, há a certeza que o óleo está todo no cárter”, explica.

Pequenas manutenções em oficinas

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Deixar a revisão apenas para a véspera da viagem pode transformar um simples check-up em uma lista extensa de reparos. Quando a manutenção preventiva é negligenciada, itens como freios, suspensão e correias podem atingir níveis críticos de desgaste.

A melhor estratégia é diluir os cuidados ao longo do ano. Aproveitar a troca de óleo para realizar a manutenção em uma oficina, por exemplo, permite que um profissional avalie o estado geral do veículo e identifique desgastes iniciais.

Mesmo que seja necessário realizar algum reparo, a detecção precoce possibilita o planejamento financeiro. Assim, os custos não se acumulam com despesas típicas de viagem, como combustível, hospedagem e alimentação. Antecipação também é economia.