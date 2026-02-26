De olho no próximo feriadão? 4 dicas para manter seu carro revisado e evitar imprevistos

Mesmo com o fim do Carnaval, 2026 ainda reserva boas oportunidades para quem quer planejar uma pausa na rotina. Ao longo do ano, o calendário terá pelo menos oito feriados prolongados, como Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Consciência Negra e Natal, datas que favorecem viagens curtas e momentos em família.
Nessas escapadas da rotina, os destinos nacionais continuam sendo a preferência dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada pela plataforma Airbnb em 2025 apontou que a maioria das reservas no país são para viagens de duas a seis noites, geralmente em acomodações com quatro ou mais quartos — perfil que atende famílias completas.
Mas antes de pegar a estrada para aproveitar o feriado, é fundamental garantir que o veículo esteja em boas condições. Um carro revisado evita imprevistos que podem transformar o descanso em dor de cabeça.
“As pessoas não têm o hábito de fazer a revisão de forma regular, a cada seis meses. Então, quando resolvem revisar, aparecem muitas necessidades de serviços acumulados”, explica Maurício Rocha, proprietário da Carplus, oficina mecânica especializada em Curitiba.
Ao contrário do senso comum, não é preciso fazer um check-up completo na véspera da viagem. Pequenas manutenções ao longo do ano são suficientes para manter o carro preparado para rodar com segurança e sem gastos extras inesperados.
Confira, abaixo, quatro dicas para manter o carro revisado durante o ano:
Troca de óleo
Manter o óleo do motor em boas condições contribui não apenas para a durabilidade do veículo, mas também para a economia de combustível. A recomendação geral é realizar a troca a cada 7.500 a 10 mil quilômetros rodados ou a cada seis meses, o que ocorrer primeiro.
Mesmo quem roda pouco deve respeitar o prazo. “Com o tempo, o óleo perde a viscosidade e a capacidade de proteção, o que pode gerar desgaste prematuro do motor”, alerta o proprietário da oficina.
Quando a troca é feita em oficinas, normalmente, é colocado uma etiqueta para ajudar o motorista a acompanhar quando ele deve fazer a troca. Para evitar os esquecimentos, a dica é fixar um lembrete no celular ou em locais que fazem parte da rotina.
Pneus em boas condições
Desgastes irregulares nos pneus podem indicar problemas de alinhamento, balanceamento ou até falhas na suspensão. “Se há desgaste maior na parte interna ou externa, é sinal de que algo não está funcionando corretamente”, explica o especialista.
Para evitar problemas a longo prazo, verificar periodicamente o estado dos pneus pode evitar gastos desprogramados. A calibragem também é essencial e deve ser feita, preferencialmente, uma vez por semana ou, no máximo, a cada 15 dias.
Pneus murchos comprometem a estabilidade e aumentam o consumo de combustível. “Com baixa calibragem, o carro pode puxar para um lado. No eixo traseiro, isso impacta diretamente na estabilidade”, reforça.
Nível de óleo e de água
Observar com frequência os níveis de água e do óleo do motor é uma medida simples que pode evitar prejuízos significativos. A queda repentina em qualquer um deles pode indicar vazamentos ou falhas de vedação.
“Depois de feita a revisão, com a colocação de aditivo e água desmineralizada, que é a recomendada, o nível não deve baixar. Se começar, há um problema”, explica Maurício. Nessas situações, em casos extremos, pode haver mistura de água com óleo, comprometendo a lubrificação e até provocando a fundição do motor.
No caso do óleo, além de acompanhar o nível, é importante fazer a medição corretamente. “Se chegou no posto e o frentista sugere para ver o nível do óleo, nesse momento, o óleo está todo espalhado pelo motor. Existe um determinado tempo para que o óleo desça. A melhor forma é com o motor frio, há a certeza que o óleo está todo no cárter”, explica.
Pequenas manutenções em oficinas
Deixar a revisão apenas para a véspera da viagem pode transformar um simples check-up em uma lista extensa de reparos. Quando a manutenção preventiva é negligenciada, itens como freios, suspensão e correias podem atingir níveis críticos de desgaste.
A melhor estratégia é diluir os cuidados ao longo do ano. Aproveitar a troca de óleo para realizar a manutenção em uma oficina, por exemplo, permite que um profissional avalie o estado geral do veículo e identifique desgastes iniciais.
Mesmo que seja necessário realizar algum reparo, a detecção precoce possibilita o planejamento financeiro. Assim, os custos não se acumulam com despesas típicas de viagem, como combustível, hospedagem e alimentação. Antecipação também é economia.