Curso gratuito do Teatro Guaíra forma 95 artistas em três regiões do Paraná

O Centro Cultural Teatro Guaíra promoveu o curso gratuito “Consciência Corporal e Integração Somática” entre agosto e novembro, formando 95 profissionais das artes cênicas em Curitiba, Jacarezinho e Arapongas. Ministrado pelo professor Carlos Cavalcante, o curso teve 12 edições e focou em explorar o corpo, ampliar a percepção de movimento e fortalecer a expressividade artística.

Cada turma participou de uma imersão teórica e prática de 16 horas em um fim de semana. O conteúdo abordou cinesiologia, organização psicomotora, corporalidade e fundamentos do corpo humano aplicados ao movimento artístico. A procura superou as expectativas, com as inscrições esgotando em apenas um dia.

A diversidade das turmas, que incluíram bailarinos, atores, educadores e artistas independentes, contribuiu para trocas de experiências e um ambiente colaborativo. Os participantes produziram videodanças que podem ser vistas no Instagram do curso.

Impacto e planos futuros

Os alunos destacaram a qualidade do conteúdo e a oportunidade gratuita. Para 2026, o Teatro Guaíra planeja ampliar o curso para Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá e Cascavel. Curitiba terá uma nova edição em janeiro para inscritos que não conseguiram vaga em 2025.

Além disso, o Teatro Guaíra, em parceria com a Biblioteca Pública do Paraná, realizou o curso “Teatro e Movimento” para crianças e adolescentes. O programa foi ampliado, oferecendo 30 vagas divididas em duas faixas etárias, com aulas de outubro de 2025 a julho de 2026.