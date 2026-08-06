Curso gratuito abre oportunidade na área comercial no Paraná

Quem está em busca de uma oportunidade profissional na área comercial tem até 25 de agosto para se inscrever em um curso gratuito de formação e empregabilidade. A iniciativa é voltada a moradores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem 45 vagas e não exige experiência anterior.

As aulas começam em setembro e serão realizadas totalmente online. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio completo.

O programa é realizado pela Generation Brasil, com financiamento do Banco da Família e da The Coca-Cola Foundation. Além da formação profissional, os participantes terão acesso a orientação para entrar no mercado de trabalho.

Curso prepara para diferentes vagas comerciais

A área comercial reúne oportunidades em empresas de diferentes setores. Entre as funções estão Representante de Vendas, Consultor Comercial, Inside Sales e Pré-Vendas (SDR).

A formação também aborda conhecimentos que podem ajudar quem pretende trabalhar como Agente de Crédito, função ligada ao acesso a serviços financeiros e ao apoio a pequenos empreendedores.

Durante quatro semanas, os participantes terão aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. O conteúdo poderá ser acompanhado pelo celular.

Entre os temas estão prospecção, abordagem de clientes, negociação, fechamento de vendas e pós-venda. O programa também inclui Inteligência Artificial aplicada às vendas e uma introdução à atuação do Agente de Crédito.

Além da parte técnica, os alunos trabalham competências comportamentais, como comunicação, organização e foco em resultados.

Programa também ajuda na busca por emprego

A proposta não termina com o fim das aulas. Os participantes recebem mentoria de carreira, orientação para montar currículo, preparação para entrevistas e acesso a oportunidades em empresas parceiras.

Segundo a Generation Brasil, a participação no curso não garante contratação. Entretanto, a formação prepara os alunos para processos seletivos e pode ajudar quem pretende futuramente disputar vagas de Agente de Crédito no Banco da Família.

No Brasil, a Generation já formou mais de 4 mil pessoas. Empresas como Ambev, Santander, Mercado Livre e Microsoft já contrataram profissionais formados pela organização.

“Não há custos em nenhuma etapa: nem na inscrição, nem durante a formação, nem depois. Acreditamos que o custo financeiro não pode ser um obstáculo para quem quer mudar de vida”, afirma Andrea Matsui, CEO da Generation Brasil.

Como funciona a seleção

O processo seletivo também é totalmente online. Depois de preencher o cadastro, o candidato realiza testes de matemática básica e interpretação de texto. Na sequência, responde perguntas sobre sua trajetória e suas motivações e participa de uma entrevista virtual com a equipe da Generation.

Não é necessário ter experiência na área comercial. A seleção busca identificar candidatos com interesse e disponibilidade para concluir a formação.

“Qualificação profissional é uma das formas mais efetivas de ampliar oportunidades e promover autonomia financeira”, destaca Isabel Baggio, fundadora e presidente do Banco da Família.

Inscrições para o curso gratuito na área comercial

As inscrições ficam abertas até 25 de agosto e as aulas começam em setembro. A formação é gratuita e online. As inscrições podem ser feitas pelo site da Generation Brasil.

São 45 vagas de curso gratuito na área comercial. (Foto: Generation Brasil)