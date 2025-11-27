Curitiba sedia reunião da ONU sobre busca e resgate em desastres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (26) no Parque Barigui, em Curitiba, marcou a abertura oficial da Reunião Regional das Américas do Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate (INSARAG) da ONU. O encontro, que vai até sexta-feira (28), reúne representantes de países americanos para debater estratégias de ação do grupo para o próximo ano.

O evento integra uma programação iniciada no último dia 21, que inclui também um curso e coloca o Paraná como centro de discussões internacionais sobre preparação e resposta a desastres naturais. A organização é do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) com coordenação de órgãos federais.

A semana marca também a apresentação da candidatura brasileira para a classificação de uma equipe INSARAG pesada, formada pelos Corpos de Bombeiros do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, para atuação em ações humanitárias globais de busca e resgate – um marco inédito para o Brasil e América Latina.

Importância do INSARAG e capacitação

Criado em 1991, o INSARAG estabelece padrões internacionais para Equipes de Busca e Resgate Urbano e coordenação de respostas a grandes desastres. Sua presença no Paraná reforça o protagonismo nacional do CBMPR nestes temas.

A programação incluiu um curso do Sistema de Coordenação e Gestão do INSARAG (ICMS), finalizado na terça-feira (25) com a formatura de 29 participantes de diversos estados e países. O ICMS capacita no uso do sistema de georreferenciamento da ONU para padronizar o comando em operações internacionais.

Paralelamente, ocorreu a primeira reunião presencial do Grupo de Trabalho de Busca e Salvamento em Resposta a Inundações, copresidido por um representante do CBMPR. O grupo visa alinhar metodologias de resposta a inundações entre os países americanos.