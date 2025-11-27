Curitiba sedia 1º Fórum de Tokenização Veicular do Brasil na próxima terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba receberá o 1º Fórum de Tokenização Veicular do Brasil na próxima terça-feira (2), no Parque Tecnológico da Indústria (PqTI) do Sistema Fiep. O evento gratuito debaterá a tecnologia que está transformando o registro, financiamento e operação de veículos de forma digital e segura.

A programação contará com painéis e demonstrações tecnológicas envolvendo especialistas, executivos e líderes do setor automotivo. Serão abordados temas como o Programa Mover IPI Verde e blockchain, registro veicular e oficialização dos tokens, Passaporte Digital do Produto (DPP), financiamento veicular tokenizado e aplicações do passaporte veicular digital.

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), Santin Roveda, e o secretário de Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, Alex Canziani. Também participarão representantes da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O projeto de tokenização de veículos no Paraná está sendo conduzido pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) em conjunto com o Detran-PR. A proposta visa criar um Passaporte Veicular Digital, um token único que reuniria em blockchain os dados do veículo, possibilitando novas funcionalidades para financiamentos e transferência de propriedade mais rápida e digital.

Para a população, os benefícios incluiriam transferências digitais mais ágeis e redução de custos informais. Já para o ecossistema automotivo, como montadoras e seguradoras, a vantagem estaria na integração automática e confiável de dados ao longo da vida útil do veículo.

O evento é organizado pela Vetrii e Token Economy, com apoio de instituições como Detran-PR, Parque Tecnológico da Indústria, Sistema Fiep e AEA. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do fórum.