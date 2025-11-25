Curitiba sedia 1ª Conferência do Clima do Paraná para municípios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe nesta quarta-feira (26) a 1ª Conferência do Clima do Paraná, evento organizado pelo Governo do Estado voltado a prefeitos e representantes municipais. O encontro, que acontece no Teatro Regina Casillo das 8h30 às 18h, visa apoiar os municípios na tomada de decisões frente aos desafios climáticos.

A conferência é uma iniciativa conjunta da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Simepar, Instituto Água e Terra (IAT) e Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Durante o evento, as prefeituras receberão treinamento para interpretação de dados e alertas meteorológicos, ferramentas essenciais para a gestão de riscos climáticos.

Especialistas e profissionais dos órgãos organizadores estarão presentes para compartilhar conhecimentos e experiências. Entre os participantes confirmados estão o secretário do Desenvolvimento Sustentável, o diretor-presidente do Simepar e o coordenador estadual da Defesa Civil.

A realização deste evento demonstra a crescente preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos nos municípios paranaenses. A capacitação oferecida busca preparar as administrações locais para enfrentar desafios ambientais de forma mais eficiente e integrada.