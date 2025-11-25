Aviso de Pauta

Curitiba recebe R$ 181 milhões para obras viárias e culturais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 25/11/25 11h07

O governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba assinam nesta quarta-feira (26) convênios que totalizam R$ 181 milhões em investimentos para duas grandes obras na capital paranaense. Os recursos serão destinados à construção do Trinário da Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Boqueirão, e à implantação da Escola de Circo e Inovação Cênica, no bairro São Francisco.

Do total investido, R$ 171 milhões são provenientes do Estado, enquanto o restante é contrapartida municipal. A assinatura dos convênios acontecerá às 13h no Salão de Atos do Palácio Iguaçu, no Centro Cívico.

O projeto do sistema trinário de viadutos no trecho Sul da Linha Verde, no Boqueirão, receberá a maior parte dos recursos: R$ 172 milhões. A obra inclui a requalificação do viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto e a construção de novos viadutos nas ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza.

O sistema viário reorganizará o tráfego entre os bairros Hauer, Prado Velho e Parolin, integrando as regionais Boqueirão, Matriz e Portão em uma extensão de 6 km. O viaduto central da Marechal Floriano será destinado ao transporte coletivo, pedestres e ciclistas.

Já a Escola de Circo e Inovação Cênica de Curitiba receberá um investimento de R$ 8,4 milhões. O novo equipamento da Fundação Cultural de Curitiba visa fortalecer a cultura circense, ampliar a oferta cultural no Setor Histórico e contribuir para a revitalização urbana da região central.

A cerimônia de assinatura dos convênios é aberta à imprensa, mediante credenciamento prévio pelo e-mail agenciaestadualdenoticias@gmail.com até as 18h desta terça-feira (25).

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.