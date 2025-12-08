Curitiba e IAT firmam convênio para atendimento à fauna silvestre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Água e Terra (IAT) e a Prefeitura de Curitiba assinaram um convênio para realizar ações conjuntas de atendimento à fauna silvestre vitimada na região. O acordo, que já foi publicado no Diário Oficial do Estado, prevê um investimento de R$ 2 milhões e tem prazo de execução de 24 meses, podendo ser prorrogado.

A partir deste mês, animais silvestres vítimas de tráfico ou maus-tratos apreendidos em ações de fiscalização na Região Metropolitana de Curitiba poderão ser levados ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O convênio abrange triagem, tratamento clínico-veterinário, soltura e destinação final adequada dos animais.

A área de abrangência inclui 29 municípios atendidos pelo Escritório Regional de Curitiba (ERCBA) do IAT. As entregas voluntárias e animais resgatados pela população poderão ser encaminhados ao local das 9h às 11h30 e das 13h às 15h, todos os dias da semana.

Esta ação reforça a rede de apoio à fauna silvestre criada pelo Governo do Estado, que já conta com outros centros de triagem e reabilitação em diferentes regiões do Paraná. O objetivo é ampliar o atendimento e contribuir para a conservação da biodiversidade do Estado.

Em caso de avistamento de animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou ligar para o Disque Denúncia 181, fornecendo informações detalhadas sobre a ocorrência.