Criança é flagrada em porta-malas de carro de rodovia no Paraná

Uma criança foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sendo transportada dentro do porta-malas de um carro na BR-373, em Ponta Grossa, no Paraná. A situação aconteceu no último sábado (1º), por volta das 17h30, no km 174 da rodovia.

Conforme informações da PRF, o carro foi abordado inicialmente porque o motorista estava dirigindo e usando o celular ao mesmo tempo.

No entanto, durante a abordagem, os policiais verificaram que dentro do Fiat Palio havia seis pessoas. Entre elas estava uma criança de sete anos, que estava sendo levada sem nenhuma proteção dentro do porta-malas do veículo.

A PRF relata que só encontrou a criança quando foi fiscalizar o estepe do automóvel, pois ela estava junto com malas no compartimento. Os passageiros informaram que a mãe da criança era uma das ocupantes. O motorista do Palio também relatou que eles estavam indo para Imbituva e que pretendiam seguir viagem daquela maneira.

No local da abordagem o condutor fez exame de alcoolemia que apontou negativo para ingestão de álcool. Entretanto, ele estava com a CNH vencida desde o ano passado e o documento do veículo estava vencido desde 2021. Por essas irregularidades, o carro foi levado para o pátio da PRF.

Transporte no porta-malas gera multa e riscos

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, transportar passageiro em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo Contran, é proibido.

A penalidade para esse tipo de infração de trânsito é de R$ 293,47 de multa, sete pontos na carteira e apreensão do veículo. A prática pode colocar em risco a vida da pessoa que é colocada no porta-malas.