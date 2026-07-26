Criador de cavalos e empresário é o novo presidente da Sociedade Rural do Paraná

A Sociedade Rural do Paraná (SRP) elegeu, neste sábado (25), o empresário e produtor rural Ilson Romanelli como seu novo diretor-presidente. Com ampla atuação no agronegócio e histórico de liderança na própria entidade, Romanelli assume o comando da instituição centenária para conduzir um novo ciclo de desenvolvimento e fortalecimento do setor produtivo regional.

Produtor rural, criador de cavalos da raça Quarto de Milha e promotor de leilões, o novo presidente possui trajetória diretamente ligada ao campo e conhece de perto a cadeia produtiva e as demandas dos agricultores e pecuaristas.

Na iniciativa privada, Romanelli está à frente da empresa que leva seu sobrenome, referência e líder em tecnologia no setor de equipamentos para pavimentação, atuando no avanço da infraestrutura que escoa a produção agrícola no Brasil e no exterior.

A relação com a Sociedade Rural do Paraná foi consolidada ao longo de anos de dedicação. Antes de ser alçado à presidência, Romanelli integrou o Conselho da entidade e ocupou os cargos de Diretor Comercial e Diretor de Equinocultura.

À frente da nova gestão, o executivo assume a missão de fortalecer as conexões da SRP, renovar o compromisso com os associados e ampliar a representatividade do agronegócio paranaense em nível nacional.