Corrida de Vigilância em Saúde reúne 5 mil participantes em Curitiba

A 1ª Corrida de Vigilância em Saúde, que encerra as ações do Paraná Rosa 2025, acontece neste domingo (14) em Curitiba. O evento esportivo, promovido pelo Governo do Estado, reunirá 5 mil participantes na Avenida Dário Lopes, em frente ao Estádio Durival Britto e Silva, no bairro Rebouças.

A prova oferece três modalidades: caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km. Todos os inscritos receberão medalhas de participação. Os três primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina, além dos vencedores por faixa etária, serão premiados com troféus.

A concentração dos atletas está marcada para as 6h, com largada prevista para as 7h. A cerimônia de premiação ocorrerá após a conclusão da prova. O evento contará com a presença de autoridades estaduais ligadas à área da saúde.

A Corrida de Vigilância em Saúde marca o encerramento oficial do Paraná Rosa 2025, uma iniciativa do governo estadual voltada para a promoção da saúde. O evento busca aliar a prática esportiva à conscientização sobre temas relacionados à vigilância em saúde.