Corrida de Vigilância em Saúde reúne 5 mil participantes em Curitiba

12/12/25

A 1ª Corrida de Vigilância em Saúde, que encerra as ações do Paraná Rosa 2025, acontece neste domingo (14) em Curitiba. O evento esportivo, promovido pelo Governo do Estado, reunirá 5 mil participantes com largada na Avenida Dário Lopes, em frente ao Estádio Durival Britto e Silva, no bairro Rebouças.

A prova oferece três modalidades: caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km. Todos os inscritos receberão medalhas de participação. Haverá premiação com troféus para os três primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina, além de premiações por faixa etária.

A concentração dos atletas está marcada para as 6h, com largada às 7h. A cerimônia de premiação ocorrerá após a conclusão da prova. O evento marca o encerramento oficial das atividades do Paraná Rosa 2025, campanha de conscientização sobre a saúde da mulher.

A corrida visa promover a saúde e o bem-estar da população, além de chamar atenção para a importância da vigilância em saúde no estado. É uma oportunidade para os participantes se exercitarem e, ao mesmo tempo, contribuírem para uma causa importante.

