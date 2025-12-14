Corrida da Vigilância em Saúde reúne grande público em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grande público ocupou as ruas de Curitiba na manhã deste domingo (14) para participar da 1ª Corrida da Vigilância em Saúde do Paraná, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O evento gratuito marcou o encerramento oficial das atividades do Paraná Rosa 2025 e transformou a região da Vila Capanema em um espaço de celebração à vida, à saúde e aos hábitos saudáveis.

A corrida reuniu atletas profissionais, corredores amadores, famílias, grupos de amigos, idosos, crianças e até pets. As modalidades incluíram caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, para diferentes níveis de preparo físico.

O clima familiar marcou o evento. Francielli Furtado participou empurrando o carrinho do filho João Lucas, de cinco meses, ao lado do pai. “É para ele já se acostumar e participar sempre de corridas, que é uma coisa muito boa”, disse a mãe.

Entre os grupos organizados estava o “Amigos de Araucária”, com mais de 100 participantes. A aposentada Luzimar Ferreira, de 61 anos, que corre há três anos, relatou: “Minha vida mudou, tenho mais disposição, durmo bem melhor, a cabeça fica boa. Correr é tudo de bom”.

Na disputa esportiva, Wellington Melo de Jesus venceu a prova dos 10 km. Ele elogiou o percurso e se emocionou com a participação popular: “O mais bonito é ver tanta gente participando. Cada um aqui está no seu propósito, seja melhorar seu tempo ou mudar de vida para um comportamento mais saudável”.

Todos os inscritos receberam medalhas ao final da prova, e houve premiação com troféus para os três primeiros colocados na classificação geral e por faixa etária. O evento encerrou as atividades do Paraná Rosa 2025, programa estadual voltado à promoção da saúde da mulher.