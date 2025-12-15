Corrida da Vigilância em Saúde reúne centenas em Curitiba e encerra Paraná Rosa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Centenas de pessoas participaram da 1ª Corrida da Vigilância em Saúde do Paraná neste domingo (14) em Curitiba. O evento gratuito, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), marcou o encerramento oficial das atividades do Paraná Rosa 2025 e transformou a região da Vila Capanema em um espaço de celebração à saúde e hábitos saudáveis.

A corrida ofereceu modalidades de caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, atraindo atletas profissionais, amadores, famílias, idosos, crianças e até pets. O evento buscou incentivar a prática de exercícios e a prevenção de doenças.

Wellington Melo de Jesus venceu a prova dos 10 km, enquanto Janicielli Prestes da Silva foi a vencedora nos 5 km na categoria para servidores de saúde. Todos os inscritos receberam medalhas, com troféus para os três primeiros colocados na classificação geral e por faixa etária.

O Paraná Rosa, campanha estadual voltada à promoção da saúde da mulher, realizou diversas ações ao longo do ano. A Carreta Saúde da Mulher percorreu 13 cidades, atendendo 77 municípios, totalizando 19 mil atendimentos entre exames e consultas.