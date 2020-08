O Paraná registrou nas últimas 24 horas um total de 60 novas mortes causadas pelo novo coronavírus. O boletim divulgado nesta quinta-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde também indica 1.924 novos casos confirmados. Com isso, o estado soma 2.200 mortes e 86.303 infectados pela covid-19. Do total de infectados, 49.358 já se recuperaram da doença. Há ainda 8.110 casos suspeitos aguardando resultado de exames. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para covid no estado está em 72%.

publicidade

LEIA MAIS – Curitiba confirma mais 13 mortes e quase 500 novos casos de coronavírus

As novas vítimas apontadas no documento são 25 mulheres e 35 homens, com idades que variam de 18 a 91 anos, e residência em Curitiba (17), Arapongas (5), Apucarana (4), Maringá (4), Campo Mourão (3), Foz do Iguaçu (3), Antonina (2), Colorado (2), Fazenda Rio Grande (2), Londrina (2), Paranaguá (2), Almirante Tamandaré, Barbosa Ferraz, Campina da Lagoa, Faxinal, Itambé, Mandirituba, Marialva, Nova Esperança, Paranavaí, Pinhais, Quinta do Sol, Quitandinha, São José dos Pinhais e Uniflor. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.