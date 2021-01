O Paraná chegou nesta quinta-feira (14) a 488.801 casos de coronavírus oficializados desde o início da pandemia, com 8.901 mortes causadas pela Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados nesta data mais 5.796 ocorrências da infecção e 78 óbitos relacionados à doença.

As vítimas mais recentes são 32 mulheres e 46 homens, com idades variando de 20 a 98 anos. O número de pacientes recuperados da Covid-19 é de 359.423. Há atualmente 9.483 testes de coronavírus aguardando resultados dos laboratórios. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a pandemia está em 81%, com 226 unidades livres, das 1.193 ativadas.

No total, somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, o estado tem 2.655 internados por confirmação ou suspeita da patologia.