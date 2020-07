O Paraná chegou a 63.572 casos de coronavírus e 1.577 mortes por conta da Covid-19 desde o início da pandemia. Na tarde desta sexta-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou boletim epidemiológico com mais 2.241 casos confirmados e 53 vítimas da doença.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Curitiba segue em bandeira laranja e confirma mais 720 casos e 22 mortes por coronavírus

Os dados também mostram que estão nas UTIs SUS, 787 pacientes adultos, o que representa 77% das vagas ofertadas. Seguem em investigação 9.231 pacientes com suspeita de Covid-19; já foram descartadas 170.372 testagens negativas. O Paraná contabiliza 29.696 recuperados.

Os novos óbitos foram de 25 mulheres e 28 homens, de 37 a 93 anos. Eles faleceram entre 8 e 24 de julho e residiam em Curitiba (23), Paranaguá (4), Cascavel (2), Fazenda Rio Grande (2), Piraquara (2), São José dos Pinhais (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Campo Largo, Cianorte, Corbélia, Foz do Jordão, Grandes Rios, Guaratuba, Londrina, Medianeira, Nova Esperança, Pato Branco, Pontal do Paraná, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio Branco do Sul, Santa Helena, São José das Palmeiras e Tibagi. Confira a evolução dos casos de coronavírus no estado.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.