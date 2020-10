A Secretaria do Estado da Saúde (Sesa) anunciou nesta segunda-feira (19) mais 1.135 casos de coronavírus e 14 mortes causadas pela covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico publicado pela pasta. As novas vítimas da pandemia são 6 mulheres e 8 homens, entre 42 e 92 anos.

Todos estavam internados e residiam em Curitiba (3), Francisco Beltrão (3), Castro (2), Foz do Iguaçu (2), Almirante Tamandaré, Curiúva, Palmital e Tijucas do Sul. O estado já considera 77% dos infectados recuperados da doença – em números absolutos, 152.122 pessoas.

Por outro lado, há 4.894 casos suspeitos ainda aguardando confirmação do diagnóstico por meio de testes laboratoriais. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a covid-19 segue em 58%, com 602 dos 1.032 leitos utilizados. No total, as redes pública e privada têm 1.537 pacientes internados, em UTIs e leitos clínicos, com suspeita ou confirmação da doença.

