O Paraná registrou mais 720 casos e 21 mortes por covid-19. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (13) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Com isso, a pandemia no estado alcançou 192.657 infectados e 4.758 óbitos desde março.

As vítimas mais recentes do coronavírus são 9 mulheres e 12 homens, entre 39 e 84 anos, residentes de Castro (4), Cascavel (2), Altonia, Bandeirantes, Brasilândia do Sul, Cambara, Capitão Leônidas Marques, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Jandaia do Sul, Jundiaí do Sul, Medianeira, Ortigueira, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba e Umuarama.

Ao todo, 144.694 pessoas estão recuperadas da doença, enquanto 4.646 paranaenses aguardam exames para confirmar se foram infectados. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para covid-19 é de 61%. Das 1.066 unidades, 420 estão atualmente disponíveis. Somando todos os tipos de leitos das redes pública e privada, o Paraná tem 1.695 internados com suspeita ou confirmação da nova doença.

