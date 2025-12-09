Corais escolares encantam Curitiba com apresentações natalinas gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Alunos do Instituto de Educação do Paraná e do Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva apresentam espetáculos natalinos gratuitos em Curitiba nesta semana. As apresentações, que fazem parte da programação de Natal da cidade, acontecem no centro e no bairro Santa Felicidade, respectivamente.

No Instituto de Educação, 20 estudantes compõem o coral que se apresenta das janelas do prédio histórico na Rua Voluntários da Pátria. O repertório inclui clássicos natalinos e hits contemporâneos. As apresentações ocorrem nos dias 9 e 10 de dezembro, às 19h30.

Já no Colégio Lucy Requião, o espetáculo “Natal: beleza e magia” reúne todos os alunos da unidade, com idades entre 6 e 13 anos. A apresentação, que é uma tradição de 14 anos na escola, acontece na quinta-feira, 18 de dezembro, às 9h15, na quadra de esportes do colégio.

Edimara Zanocini, diretora do Colégio Lucy Requião, destaca a importância do evento para os estudantes: “Me sinto realizada ao ver nossos estudantes seguros, felizes e confiantes enquanto se apresentam. Isso não tem preço.”

As apresentações são gratuitas e abertas ao público, oferecendo à comunidade a oportunidade de apreciar o talento dos estudantes e celebrar as tradições natalinas.