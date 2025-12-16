Copel seleciona 20 estudantes cotistas para programa de bolsas em Engenharia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) selecionou 20 estudantes cotistas de Engenharia de universidades públicas do Paraná para a terceira edição do Programa Aluno Energia. A iniciativa oferece bolsas de estudo, mentoria e estágio por 36 meses, visando reduzir a evasão no ensino superior entre jovens de baixa renda.

O programa recebeu cerca de 100 inscrições nesta edição. Os selecionados passaram por etapas que incluíram redação, vídeo de apresentação e entrevista técnica. O edital 2025 focou integralmente em alunos ingressantes por cotas e baixa renda, atingindo 40% das vagas para mulheres, ampliando a participação de universidades do interior e incluindo cotas para pessoas com deficiência.

Os participantes receberão bolsa mensal equivalente a um salário mínimo paranaense, notebook em comodato e acompanhamento de tutores da Copel. Nos dois anos finais da graduação, atuarão como estagiários remunerados na companhia. A cerimônia de boas-vindas está prevista para janeiro de 2026.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2023, apenas 58% dos estudantes de Engenharia Elétrica no Brasil permanecem até o final do curso, um desafio ainda maior para alunos de baixa renda. O Programa Aluno Energia busca enfrentar essa realidade, oferecendo suporte financeiro e acadêmico aos participantes.

A iniciativa integra o compromisso da Copel como signatária do Pacto Global da ONU, especialmente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (Educação de Qualidade), promovendo inclusão, permanência estudantil e desenvolvimento de competências essenciais ao setor elétrico.