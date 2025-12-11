Copel recebe nota máxima em avaliação global de mudanças climáticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) recebeu a nota “A” no questionário de Mudanças Climáticas do CDP 2025, entrando para um seleto grupo de empresas reconhecidas globalmente pela excelência em gestão ambiental. O CDP, uma das maiores plataformas mundiais de reporte ambiental, avaliou mais de 23 mil organizações com base em critérios alinhados às principais normas internacionais.

A nota “A” representa o nível máximo de desempenho e é atribuída apenas às companhias que apresentam políticas robustas de mitigação, inventários completos de emissões, avaliação de riscos climáticos e estratégias consistentes para redução de impactos. Das mais de 22.700 empresas avaliadas em 2024, apenas cerca de 2% atingiram nota A em pelo menos um tema (clima, água ou florestas).

Com matriz de geração 100% renovável, a Copel investe continuamente em inovação, digitalização da rede, eficiência operacional e expansão de soluções energéticas limpas. A companhia realiza inventários de emissões desde 2009 e mantém política corporativa voltada para o clima desde 2016.

Além do reconhecimento do CDP, a Copel passou a integrar o S&P Global Sustainability Yearbook, ranking internacional que destaca as empresas com melhor desempenho socioambiental no mundo. A empresa também ingressou na carteira Carbono Eficiente (B3), que seleciona organizações com maior transparência e redução consistente de emissões.