Copel investe R$ 95,5 milhões em subestações para reforçar energia no verão

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) entregou três novas subestações em regiões próximas ao Rio Paraná, no Noroeste do Estado, para reforçar o fornecimento de energia aos balneários de água doce durante o verão. O investimento total nas novas estruturas de distribuição foi de R$ 95,5 milhões.

As novas unidades estão localizadas em Porto São José (município de São Pedro do Paraná), Santa Mônica e Nova Londrina. Juntas, elas atendem a 54 mil unidades consumidoras. A subestação de Nova Londrina opera em alta tensão (138 mil Volts), enquanto as de São Pedro do Paraná e Santa Mônica operam em 34,5 mil Volts cada.

As subestações atuam no alívio do carregamento nas linhas de distribuição em casos de alta demanda por energia. Elas também possibilitam a divisão dos circuitos existentes em trechos menores, tornando o fornecimento mais confiável, com menor risco de interrupções e maior estabilidade da tensão elétrica.

Além das novas estruturas, a Copel investiu na inspeção de rede e em novos equipamentos automatizados para agilizar religamentos em casos de interrupções. Uma subestação móvel também ficará à disposição para atendimento a emergências na região.

Na região Oeste, onde veranistas procuram os lagos formados por reservatórios de usinas como Salto Caxias e Itaipu, novas subestações em São Miguel do Iguaçu e Capanema também reforçam o fornecimento de energia. A subestação Barão de Capanema, de 138 mil Volts, atende diretamente a 15 mil unidades consumidoras, com investimento de R$ 34 milhões. Já a unidade de São Miguel do Iguaçu, inaugurada em fevereiro, recebeu investimento de R$ 37,9 milhões e beneficia 23 mil unidades consumidoras.

A companhia informou que haverá reforço no contingente das equipes de serviços e manutenção para as datas de maior movimento nas regiões atendidas pelas novas subestações.