Copel investe R$ 13,1 milhões para garantir energia no litoral do Paraná

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 03/12/25 16h07
Divulgação/Copel

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) investiu R$ 13,1 milhões em obras de infraestrutura, novos equipamentos e manutenção da rede elétrica no litoral do Paraná. O objetivo é garantir o fornecimento de energia de qualidade à população local e aos turistas durante a temporada de verão, quando o número de pessoas na região chega a ser 300% maior que nos períodos fora da temporada.

No último verão, o pico populacional nas regiões litorâneas do Paraná atingiu 1,9 milhão de pessoas entre as festas de fim de ano e o Carnaval. A carga máxima de energia consumida no período foi de 227 Megawatts (MW), quase seis vezes maior que em meses anteriores, quando o padrão de consumo gira em torno de 40 MW.

Ações de preparação e reforço

O plano de ação da Copel para o Litoral inclui inspeções de redes, uso de tecnologia termográfica para verificação da integridade de conexões de distribuição e ações de manutenção. Foram inspecionados 250 quilômetros de Linhas de Distribuição de Alta Tensão que atendem ao Litoral, além das redes de baixa tensão da região.

A companhia investiu na blindagem das redes de baixa tensão nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, aumentando a proteção contra descargas atmosféricas e outras interferências. Também foram realizadas podas em 47 mil árvores na região para prevenir o contato da vegetação com a rede elétrica.

Para suporte adicional, a Copel disponibilizou duas subestações móveis, capazes de incrementar a potência em 42% e atender até 30 mil unidades consumidoras. As subestações Albatroz e Coroados receberam investimentos de R$ 2 milhões com a instalação de transformadores de maior potência.

A empresa destacou mais 150 eletricistas para a região, um reforço de 218% na força de trabalho, que atuarão em Guaratuba e áreas vizinhas, de Matinhos a Pontal do Paraná, e na Ilha do Mel. As equipes de manutenção também contam com uma frota de veículos equipados para maior agilidade no atendimento.

