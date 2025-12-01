Copel

Copel amplia capacidade de subestação em Umuarama beneficiando Noroeste do PR

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 01/12/25 17h07
Copel

A Copel concluiu a ampliação da subestação Umuarama Sul, elevando sua potência total de 300 para 450 megavolts-amperes (MVA). O projeto, que custou R$ 36 milhões, beneficia diretamente cerca de 280 mil habitantes do Noroeste do Paraná, atendendo ao crescimento da demanda previsto para os próximos anos.

As obras, iniciadas em agosto de 2024, foram finalizadas dentro do prazo regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O reforço aumenta a segurança operacional da rede de transmissão que atende a região e parte do Oeste do Estado, já que a subestação Umuarama Sul é interligada às subestações Cascavel Norte e Guaíra por linhas de 230 mil volts (kV).

Além disso, a Copel energizou um novo trecho de linha de transmissão que conecta a subestação Foz do Chopim, em Quedas do Iguaçu, ao circuito existente entre as subestações Cascavel e Salto Osório. Esta obra, concluída quatro meses antes do prazo estipulado pela Aneel, recebeu investimentos de R$ 21 milhões.

A remodelação da rede garante condições para atendimento a um futuro aumento de demanda na região, reforçando a infraestrutura elétrica do Noroeste e Oeste do Paraná.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.