Copel amplia capacidade de subestação em Umuarama beneficiando Noroeste do PR

A Copel concluiu a ampliação da subestação Umuarama Sul, elevando sua potência total de 300 para 450 megavolts-amperes (MVA). O projeto, que custou R$ 36 milhões, beneficia diretamente cerca de 280 mil habitantes do Noroeste do Paraná, atendendo ao crescimento da demanda previsto para os próximos anos.

As obras, iniciadas em agosto de 2024, foram finalizadas dentro do prazo regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O reforço aumenta a segurança operacional da rede de transmissão que atende a região e parte do Oeste do Estado, já que a subestação Umuarama Sul é interligada às subestações Cascavel Norte e Guaíra por linhas de 230 mil volts (kV).

Além disso, a Copel energizou um novo trecho de linha de transmissão que conecta a subestação Foz do Chopim, em Quedas do Iguaçu, ao circuito existente entre as subestações Cascavel e Salto Osório. Esta obra, concluída quatro meses antes do prazo estipulado pela Aneel, recebeu investimentos de R$ 21 milhões.

A remodelação da rede garante condições para atendimento a um futuro aumento de demanda na região, reforçando a infraestrutura elétrica do Noroeste e Oeste do Paraná.