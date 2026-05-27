Cooperativa Lar investe R$ 90 milhões em nova unidade no Paraná

A Cooperativa Lar está expandindo a produção no Oeste do Paraná com a construção de uma nova planta de recria de aves em São José das Palmeiras. O projeto recebeu uma visita técnica nesta quarta-feira (27/05) para acompanhar o avanço das obras. Com um aporte inicial de R$ 90 milhões, a unidade foi planejada para impulsionar a economia local e tem a previsão de gerar cerca de 120 empregos diretos nesta primeira fase (parte das vagas já foi preenchida com o início operacional).

O primeiro dos três núcleos de recria previstos para esta etapa inicial já está em funcionamento. Cada estrutura conta com tecnologia voltada à eficiência produtiva e biosseguridade, com capacidade para 130 mil aves por ano. Ao todo, esta fase inicial projeta a recria de até 780 mil fêmeas anualmente.

A cooperativa, no entanto, já planeja o crescimento da unidade. Uma segunda etapa de expansão está projetada com o aporte previsto de mais R$ 60 milhões para a implantação de outros dois núcleos.

Portanto, ao final do projeto, o investimento total poderá saltar para R$ 150 milhões, elevando a capacidade para 1,3 milhão de aves por ano e ampliando o quadro de funcionários para 200 empregos diretos.

Investimentos da Lar no Paraná

A planta de São José das Palmeiras faz parte de um pacote maior de investimentos da Lar no Paraná, que totaliza R$ 283,1 milhões divididos em três frentes: além da recria de aves, a cooperativa está implantando uma unidade de leitões em Diamante d’Oeste e um incubatório em Rio Bom.

Fundada em 1964, a Lar é uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, fechando 2025 com faturamento superior a R$ 23,2 bilhões. Com sede no Oeste do Paraná, a cooperativa também atua em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraguai.

Atualmente, a Lar conta com mais de 17 mil famílias associadas e cerca de 27 mil funcionários, operando de forma integrada nas cadeias de grãos, aves, suínos, peixes, varejo e crédito.