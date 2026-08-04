Contorno Norte, BR-277 e PR-151: bloqueios e desvios alteram trânsito até setembro no Paraná

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresentam tráfego dentro da normalidade nesta segunda-feira (20), mas motoristas devem ficar atentos a bloqueios temporários, desvios e obras em diferentes regiões do estado. Apesar das intervenções, o tempo firme na Região Metropolitana de Curitiba, com previsão de sol, garante boas condições de visibilidade para quem vai viajar.

Os principais impactos no trânsito estão concentrados na PR-151, no Contorno Norte, no Contorno Sul de Curitiba e em trechos da BR-277, que seguem com frentes de obras.

Principais rodovias com bloqueios e obras

PR-151 (Ponta Grossa)

A PR-151 segue com interdições temporárias programadas nos dois sentidos entre os quilômetros 338+737 e 343+910.

As restrições ocorrem por causa da operação de lançamento das vigas do novo Viaduto da Variante, podendo provocar bloqueios de até 45 minutos durante a execução dos trabalhos.

PR-418 (Contorno Norte de Curitiba)

No Contorno Norte de Curitiba (PR-418), o trânsito passa por alterações temporárias nesta segunda-feira em razão das obras de infraestrutura.

Nesta primeira etapa da intervenção, o fluxo de veículos está sendo desviado da pista principal diretamente para a via lateral. As mudanças fazem parte de um cronograma de obras previsto para os dias 20 e 21 de julho.

Contorno Sul de Curitiba

O Contorno Sul de Curitiba também recebe alterações no tráfego a partir desta segunda-feira com a implantação de um novo desvio de veículos.

A mudança faz parte das obras de construção das novas vias marginais e tem previsão de permanecer em vigor até 20 de setembro, exigindo atenção redobrada dos condutores que utilizam o trecho diariamente.

BR-277

Na BR-277, as obras de ampliação seguem em andamento e podem provocar retenções pontuais ao longo da rodovia.

Os motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização temporária instalada nas frentes de serviço para garantir a segurança de trabalhadores e demais usuários da via.