A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) decidiu nesta terça-feira (29) o reajuste da tarifa de água e esgoto da Sanepar em 5,11% a partir do dia 5 de fevereiro de 2021. Após 3 suspensões de reajustes tarifários, como parte dos esforços de enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da crise hídrica, foi homologado o índice de 5,11% para reajuste da tarifa cobrada pela companhia, com validade a partir de 5 de fevereiro de 2021.

O aumento na conta levou em consideração os efeitos econômicos e sociais da pandemia e também a crise hídrica. Antes dos primeiros casos de covid-19 serem registrados no Paraná, a companhia solicitou ao estado um aumento de 9,87%. Em agosto, o aumento foi homologado pela Agepar em 9,62%.

Com o aumento de casos de covid-19, o aumento foi suspenso e a Agepar mediou negociação do aumento entre o governo e Sanepar. As justificativas das duas partes foram analisadas pela Coordenação de Energia e Saneamento da agência.

A decisão também prevê a manutenção das políticas de tarifas diferenciadas para o litoral, para as entidades de utilidade pública beneficentes, cadastradas pela Sanepar, assim como a política de Tarifa Social.

Para reduzir o reajuste, excluiu-se provisoriamente a parcela do diferimento de valores reconhecidos referente à 1ª Revisão Tarifária Periódica de 2017. Também foi substituído o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na definição do índice de remuneração do capital e depreciação, por ser considerado mais adequado à realidade atual.