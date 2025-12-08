Conferência em Curitiba debate futuro da agricultura familiar no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A etapa estadual da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável foi realizada nesta segunda-feira (8) em Curitiba, na sede da Fetaep. O evento, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Conselho de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Paraná, encerrou o ciclo de debates que orienta políticas públicas para a agricultura familiar, agroecologia e bem-estar das populações rurais.

Durante o encontro, foram aprovadas propostas e eleitos 46 representantes que integrarão a delegação paranaense na conferência nacional de 2026. A etapa estadual reuniu 184 membros eleitos em conferências regionais realizadas ao longo deste ano em nove territórios rurais do Paraná.

Os delegados são compostos por 138 representantes da sociedade civil e o restante do poder público, seguindo critérios nacionais que determinam 2/3 de representantes da sociedade civil, 1/3 do poder público, 50% de mulheres e 20% de jovens.

O tema nacional da conferência é “Brasil Rural: Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver”, abordando eixos como o papel da agricultura familiar diante das mudanças climáticas, transformação agroecológica dos sistemas alimentares, reforma agrária, direito à terra, água e território, entre outros.

Ao final das etapas estaduais, será produzido um documento nacional com propostas a serem debatidas na etapa final, prevista para março de 2026. O objetivo é subsidiar a formulação e o aprimoramento de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, baseando-se nas demandas apresentadas em cada território.