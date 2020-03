O governo do Paraná decidiu adiar, por tempo indeterminado, concursos que seriam realizados para preenchimento de 199 vagas na Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e para o Instituto Água e Terra (IAT). Quando foram anunciados, os pleitos previam 69 vagas na Sejuf e mais 130 no IAT, com salários entre R$1,5 mil até R$ 6,6 mil.

A nova data dos concursos será divulgada em um momento oportuno, uma vez que a pandemia de coronavírus, responsável pelo adiamento, segue por tempo indeterminado.

Confira o edital para o concurso da Sejuf e também o edital para o IAT.

Veja mais sobre os concursos adiados

69 vagas na Sejuf

Na Sejuf são 69 vagas distribuídas entre os cargos agente de execução (técnico de enfermagem). Serão selecionados ainda seis enfermeiros, 14 médicos, três odontólogos, 20 psicólogos e sete terapeutas ocupacionais. Os salários variam entre R$ 1,554 e R$ 3,7 mil para médicos, por meio da Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intramuros (Gadi). As inscrições poderão ser feitas entre 26 de fevereiro e 26 de março. Veja o edital.

130 vagas no IAT

O IAT prevê 130 vagas para o poder executivo. Segundo o edital do concurso, são 26 técnicos de manejo e meio ambiente, além de dois arquitetos, oito biólogos, 20 engenheiros agrônomos, quatro engenheiros cartográficos, 17 engenheiros civis, 16 engenheiros florestais, 19 engenheiros químicos, três geógrafos, oito geólogos, cinco químicos, um sociólogo e um médico veterinário. Os salários variam entre R$ 1.554 até R$ 3,7 mil. As inscrições poderão ser feitas entre 26 de fevereiro e 26 de março. Veja o edital.

